Kas tõesti on suvi kätte jõudnud ja kevade vahele jätnud? Korraks võib-olla isegi on. Ehkki kraadiklaas näitas eile Tartus sooja 20 ringis, küttis päike omalt poolt olemise sedavõrd soojaks, et jalad kandsid tahes-tahtmata randa. Juba ennelõunal peesitas Anne kanali ääres mitukümmend inimest.