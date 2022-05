Ajaloolane Jaak Juske ja psühholoog Kätlin Konstabel tõdesid raamatu «Ukraina – palju kannatanud vapper maa» esitlusel Rahva Raamatus, et kõige hullem on see, kui lapsele midagi ei räägita, olgu teemaks kasvõi sõda.

Venemaa sõda Ukrainas on kestnud juba kolm kuud, mille vältel on segased emotsioonid ja teadmatus kerged tekkima ka täiskasvanuil, rääkimata siis lastest, kellele on maailmas kõik uus. Kuidas aga lapsele seletada, et maailmas on inimesi, kellele on oma võimu kehtestamine olulisem kui hea läbisaamine naabritega?