Taipoksija Ott Remmer läheb MMile kindla võidueesmärgiga

Täna alustab Tartu taipoksija Ott Remmer teekonda Abu Dhabisse maailmameistrivõistlustele, milleks ta on treeninud pikalt ning seadnud eesmärgi tagasi tulla võiduga. Remmeri sõnul on viimastel aastatel tulnud rahvusvaheliselt olümpiakomiteelt (ROK) sõnumeid, et taipoksist võiks saada olümpiaala. Seda enam on iga võistlus oluline ning MMil on kohal maailma eliitklass.