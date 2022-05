Laste päevakeskuste aeg saab juuni lõpuga ümber

Tartus on neli laste päevakeskust: Annelinnas, Ilmatsalu tänaval, Karlovas ja Ülejõel. Kokku käib neis ligi 120 last, tõsi, igapäevaseid käijaid on vähem.

Annelinnas Kaunase puiesteel 2004. aastast tegutsenud MTÜ Öökull päevakeskuse juhatuse liige Egle Rummel da Costa sõnas, et nad püüdsid linnavalitsusega läbi rääkida, et nad saaksid keskust edasi pidada. Nüüd, mil sulgemisotsus tehtud, on selge, et Öökull tegevust ei jätka. «Meie ruumid aadressil Kaunase puiestee 22 kuuluvad linnale ning need jäävad meist tühjaks,» sõnas Rummel da Costa.