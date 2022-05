Soodne linna toasoe jääb Märja rahvale kättesaamatuks

Enam kui poole tuhande elanikuga Märja alevik, mis asub Viljandi maantee ringristmikust paari kilomeetri kaugusel, on juba aastaid kimpus kohaliku katlamajaga. Alevikus tuleb soojakatkestusi ette igal kütteperioodil. Toasooja hind on aga seejuures üsna krõbe. Haldusreformiga sai Märja alevik üle nelja aasta tagasi Tartu osaks ning siis kerkis lootus, et linn liidab aleviku oma kaugküttevõrku. Nüüdseks on aga selge, et tuleb leppida kohaliku katlamajaga.