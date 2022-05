Ukrainlased saatsid oma kunsti anastava Venemaa kiuste Tartusse näitusele

Vaadata saab maale, graafikat, illustratsioone, kollaaže, tänavakunsti, kalligraafiat ja videokunsti. Kokku on umbes 70 teost, millest kümmekond on videod. Kõik tööd väljendavad Oreškini sõnul loojate emotsioone Venemaa algatatud sõjast.

Et sõjakoldest ei õnnestunud originaalteoseid kätte saada, on väljapanekus vaid mõned üksikud originaalid – need on saatnud Maria Zahorska ja Sergei Serko, kes on otsinud varjupaika Kreekast. Galerist Silja Truus rääkis, et enamik töid jõudis Tartusse digifailina, mis siin prinditi lõuendile.