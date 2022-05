Mariann Raisma: milline peaks olema Tartu kunstimuuseumi nägu?

Paari nädala eest tunnustati Tartus Euroopa parimaid muuseume. Euroopa aasta muuseumiauhindade (EMYA) ürituse raames toimunud konverentsil kõneleti muuseumide olevikust ja tulevikust. See inspireeris küsima, milliseid just nüüd õhus olevaid ideid võiks kasutada Tartu kunstimuuseumi arendamisel – on ju südalinna kultuurikeskuse ruumiprogrammi koostamine täies hoos. Alljärgnevalt toon esile mõned silma jäänud mõtted, mida saaks kasutada kunstimuuseumi ja miks mitte ka teiste praegu arendatavate muuseumide puhul.