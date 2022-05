Repressioonide eakas uurija avaldas uue teose

Pealkirja «Venemaa eestlased XX sajandil» alla on ta koondanud eesti- ja venekeelseid mitmel pool ilmunud artikleid ning dokumente. Nendes ilmneb Venemaal ja ka Krasnodari krais tema sünnikohas elanud eestlaste hävitamise lugu.

Peatähelepanu on stalinliku suure terrori aastad 1936–1938. Hilda (või Gilda, nagu on passis) Sabbo uusima raamatu kaante vahel on ka dokumentaalset lugemist näiteks eestlaste evakueerimisest Loode-Venemaalt aastail 1942, 1943 ja 1944 ning kommunistide genotsiidikuritegudest Eestis 25. märtsil 1949.