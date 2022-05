Turistid leiavad järjepanu tee Emajõelinna tagasi

Arvudesse on kevadet veel vara panna, kuid Visit Tartu äriturismi koordinaatori Dana Noormetsa sõnul on linnas juba aktiivsemat elu ning välisturiste, just soomlasi ja teistest lähiriikidest tulnuid, märgata. «Näha on elavnemist ja väikestes gruppides inimesi liikumas,» rääkis Noormets. «Ka bussidega saabuvaid turiste on rohkem ning infot käiakse linna külastuskeskuses tihemini pärimas.»