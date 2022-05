Keele teritaja: vähem tundeid, tervem elu

Südamel ja vaimsel tervisel tundub vanarahva arvates olevad kõige lähem seos, esmalt saab kannatada just see organ, on ju mure sünonüümgi südamevalu. Mure ja kurbus laastavad südant üsna samamoodi nagu mõni südame-veresoonkonnahaigus. Süda on valu täis, justkui noaga lõikas või pistis südamest läbi, südame alt käis valu läbi, tuline jutt käis südamest läbi – kõlab kui südameinfarkti tunnuste loetelu. Armastuse luhtumisest tulenev kurbus murrab südame, rebib selle tükkideks või purustab kildudeks. Katkise südamega võib veel elada, nagu elab meie seas sadu ja tuhandeid infarkti põdenud inimesi, aga kui eriti suure valu tõttu süda lausa lõhkeb, siis on kindel minek.