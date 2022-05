Erle Nõmm: Tartu – valgustunute linn

Kunagi arvasin ekslikult, et suur osa probleeme on saanud alguse ebaõnnestunud haldusreformist ja kehvast linnaplaneerimisest, mis on süvendanud valglinnastumist. Tundus, et viimase paugu pani kahjuks liitumine kliimaneutraalsuse programmiga, mille idee on igati teretulnud, aga teostus paraku kiirustav ja küündimatu: keelame ära, sulgeme, likvideerime, tekitame ebamugavusi ja ummikuid, eksperimenteerime jms läbimõeldud ja terviklike lahenduste vastandina.