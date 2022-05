Kliinikumis pakutav vähiravi on võrreldav raviga Euroopa tippkeskustes

Euroopa vähikeskuste organisatsiooni (Organisation of European Cancer Institutes) eesmärk on tagada parim võimalik vähiravi, rakendades ühtseid üle-euroopalisi kvaliteedinõudeid. See hõlmab ühekorraga ennetustegevust, vähidiagnostikat ja -ravi, patsiendikogemust, teadustöö integreeritust kliinilisse praktikasse ning koolitustegevust.

Kliinikum on esimene OECI akrediteeritud haigla Eestis. «See on kõrgeim tunnustus ja kvaliteedimärk vähiravile, ennetustegevusele, diagnostikale ning teadus- ja õppetööle kliinikumis,» ütles Tartu ülikooli kliinikumi ravijuht doktor Andres Kotsar.

Kliinikumi vähikeskuse direktori Lenne-Triin Kõrgvee sõnul on akrediteerimise läbimine väärtuslik võimalus saada ülevaade nii vähivaldkonna seisust kliinikumis praegu kui ka vähikeskuse võrdlemiseks teiste Euroopa haiglatega. «Nüüd võime kinnitada, et kliinikumis patsientidele pakutav vähiravi on võrreldav raviga teistes Euroopa tippkeskustes,» rääkis doktor Kõrgvee.

Esimest korda sai Tartu ülikooli kliinikum OECI akrediteeringu 2015. aastal.

IT areng ja koostöö Euroopaga

OECI soovituste kohaselt oli uueks akrediteerimiseajaks vajalik TÜ kliinikumis luua vähikeskus kui erialadeülene struktuuriüksus, et siduda vähiravi etapid tervikuks ning tagada nende vastavus riiklikele ja rahvusvahelistele kvaliteedistandarditele.

Selle nimel on märkimisväärselt arendatud vähiravi osutamist toetavaid IT-süsteeme, samuti suurendatud kliiniliste uuringute mahtu ning koostööd ülikooli ja teiste haiglatega nii Eestis kui ka Euroopas.

Doktor Kõrgvee sõnul pälvisid akrediteerimisprotsessis eraldi tunnustuse kliinikumi vähivaldkonna motiveeritud ja tipptasemel spetsialistid, diagnostikaüksused, ennetusprogrammid, kliiniliste uuringute keskus ning kaasatud patsientide nõukoda. Samuti rõhutati kliinikumi kui Eesti ainukese ülikoolihaigla olulist rolli järelkasvu koolitamisel ning vähivaldkonna arendus- ja teadustegevuse eestvedamisel ning ainukese vereloome tüvirakkude siirdamise keskusena Eestis.

Vähki haigestutakse enam

Hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhi doktor Kristiina Ojamaa sõnul tuleb vähki haigestumist kogu maailmas ette aina enam, nii ka Eestis. Kui 2000. aastal haigestus Eestis vähki 6000 inimest aastas, siis nüüdseks on uusi vähijuhte ligi 9000 igas aastas.

Tervise arengu instituudi prognooside kohaselt kasvab haigusjuhtude arv aastaks 2030 koguni 11 000ni. Põhjusena tuuakse esile nii elanikkonna vananemist kui ka elustiiliga seotud muutusi. Hinnanguliselt ligi 40 protsenti vähkidest on ennetatavad. See tähendab, et muutes elustiili ja harjumusi, osaledes skriininguprogrammides ning vaktsineerides end vähki põhjustavate viiruste vastu, nagu seda on B-viirushepatiit.

Väga oluline on vähi varajane avastamine, kuna varases staadiumis avastatud pahaloomuline kasvaja on alati paremini ravitav. Sama oluline on diagnostika ja ravi alustamine kindla aja jooksul, kuna vähk on aegkriitiline haigus.

Doktor Kristiina Ojamaa kinnitas, et mitmed niisugused teemad vajavad tähelepanu ja lahendusi ka Eestis. Nii, nagu on palju igaühe enda teha, et vähki mitte haigestuda, nii järjest lisandub haiguse kulgu muutvaid raviviise. Tänapäeval võib pahaloomulist kasvajat pidada sageli krooniliseks haiguseks, mis tähendab, et ohtliku haigusega on võimalik pikki aastaid hakkama saada.

Eestis esimene

OECI võrgustikku kuulub 108 liiget, kellest 44 on läbinud ka organisatsiooni hindamise. Lähiriikides on OECI akrediteering neljal Soome, ühel Norra, kahel Rootsi ning ühel Leedu vähikeskusel. OECI akrediteeringu kestus on viis aastat ning selle uuendamiseks tuleb läbida taas akrediteerimiskäik.