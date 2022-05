Kaua Tartus elanud ukrainlased ja hiljuti sõja tõttu saabunud ukrainlased on ühinenud, et luua Karlova päevade ajal vähemalt üheks päevaks tõeline Ukraina maja, kus on kodus valmistatud roogasid, laule ja kultuuri, nalja ja vahel ka pisaraid, soe perekondlik õhkkond. Nõnda lubas kutse ja nõnda ka läks.