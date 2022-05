sTARTUp Day ja Solaride võitsid ettevõtluse edenedaja konkursi

Žürii tõi Solaride'i puhul esile originaalsust ning loovust väga praktiliste väljakutsete lahendamisel, innustamaks uues põlvkonnas tehnikahuvi. Samuti toodi välja äärmiselt oluline interdistsiplinaarsus, mis on uute ideede sünnikoht, ning tulevikukompetentside ja -tehnoloogiate arendamine, unustamata seejuures kestlikku mõtlemist.

Ärifestival sTARTUp Day on žürii hinnangul hea näide, kuidas kohalikul tasandil on välja arendatud Baltikumi suurim ärifestival. Festival, mis pole tavapärane konverents, vaid sündmus, mis toob kokku erinevad osalised ja kus sünnivad loovad ideed, mille mõju on oluline Eestist kaugemalgi.

«Solaride on sündinud ja kasvanud ettevõtlike noorte kõva töö ja pühendumise tulemusena ning mul on siiralt hea meel, et seda tööd märgatakse ja tunnustatakse. Meil ei ole suva!» võttis konkursi kokku algatuse eestvedaja Kristel Leif.

Ärifestivali sTARTUp Day eestvedaja Mart Lättekivi oli tunnustuse üle rõõmus. «Meil on hea meel, et mõlemad võitjad tulid Tartust ja sellega on vist selge see, et Tartu on ettevõtluslinn! Oleme tänulikud, et meie pingutusi on märgatud! See annab motivatsiooni, et festivali veelgi kvaliteetsemaks ja suuremaks muuta. Näeme Tartus!»

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud konkursi žüriid juhtis majandusarengu asekantsler Sille Kraam, kelle sõnul võistles seekord mitu põnevat ja olulist mõju evivat projekti. «Ettevõtluse edendamine on väga tänuväärne töö ning oluline on taolisi inspireerivaid initsiatiive märgata ja tunnustada. Mul on hea meel, et meie konkurss annab võimaluse igal aastal uusi projekte esile tuua, laiemalt tutvustada ning anda neile võimalus ka Euroopas silma paista,» lausus ta.

Konkursi lõppvooru pääses sel aastal veel tööandjate uuendusmahukate ettevõtete kahe protsendi klubi (Eesti tööandjate keskliit) ning ettevõtlus- ja karjääriõppe programm «Edu ja tegu» (haridus- ja noorteamet).