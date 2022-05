Ajaloolane ja õpetaja Hillar Palamets suri, tema pajatused ilmuvad edasi

Esimene neist oli sündimine Tallinna linna keskhaiglas 13. juulil 1927 kell 1.23. «Isa oli 43-aastane, töötas raudteepolitseis, ema oli 38-aastane,» ütles Palamets. «Ma olen vanade vanemate laps. Geenidesse mõjub see positiivselt, ma vananen ka aeglaselt.»

Ajalooõpingute jätkumine Tartu ülikooli aspirantuuris, mida tänapäeval võiks võrrelda magistrantuuriga, lõppes sellega, et koolidirektorina töötanud noor mees pandi prodekaaniks. Dekaan oli Juhan Peegel.

Õppejõuna töötas ta ülikoolis 1996. aastani ning avaldas autori ja koostajana samal ajal mituteist raamatut. Niisama palju ilmus neid hiljemgi. «Minu eriala on ajalooteadmiste edastamine,» ütles ta. «Mistõttu ka raamatud ei ole mul uurimuslikud, vaid on õpikulised.»

Keila pajatused ilmusid sealses lehes mitu aastat ja nendest omakorda sai raamat «Pajatusi Keilast ja kaugemalt». Varsti leidis toimetus, et lugejate nõudlus on suur ning on ju ka muud huvitavat, mida Palamets võiks pajatada. Nii hakkasid tema kalligraafilise käekirjaga saadetised paari-kolme kuu jagu üheskoos ümbrikus toimetaja lauale ja sealt lugejate ette jõudma.