GALERII ⟩ Tartu ülikooli aulas peeti väärikate ülikooli lõpuaktus

Tartu ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja Tiia Ristolainen rääkis, et on hea meel, et nii palju väärikaid on programmis kaasa löönud ning ülikooli pereringi laiendanud. Ta lisas, et Tartu ülikooli eesmärk ongi kasvada elukestvaks ülikooliks, sest see on midagi, mis iseloomustab vaid väheseid kõrgtaseme ülikoole.