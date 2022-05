Muuseumiööl võib panna käed käima Ukraina vabaduse heaks

Muuseumiööl saab Tartus pea südaööni uudistada 17 muuseumi, Tartumaal on avatud kaheksa ning Jõgevamaal teist sama palju põnevaid kohti. Teiste hulgas on laupäeva õhtul lahti kõik Tartu linnaajaloo muuseumid.

Pea viimane võimalus

Näiteks KGB kongide muuseum ootab tulijaid juba kella viiest õhtul. «Varasem muuseumiööde kogemus näitab, et huvilisi jätkub, lausa massiliselt,» ütles KGB kongide muuseumi kuraator Martin Jaigma. Homme õhtul on ta koos kolleegidega muuseumis kohal nagu raudnael ning valmis jagama selgitusi ja vastama küsimustele.

Narva maanteel linnamuuseumis saab aga veel juhust kasutada ning oma silmaga ära vaadata näitus «Sinna, kus olen pärija. Muutuv matmiskombestik keskajast ärkamisajani». «Sel õhtul on seal kohal kõik kuraatorid,» ütles Tartu linnaajaloo muuseumite turundus- ja kommunikatsioonijuht Liisi-Reet Reinet. «Ning pealegi – 22. mail on see näitus viimast päeva üleval.»

Kell kaheksa õhtul viib linnamuuseumi haridusprogrammide koordinaator Ants Siim huvilised jalutuskäigule Ülejõe linnaosas. Koos minnakse avastama Ülejõe linnaosa teenimatult varjule jäänud põnevat ajalugu.

Tihe programm on homme õhtul ka laulupeomuuseumis, kus saab vaadata etendusi ja kuulata kontserte. Lisaks on seal kõigil varjevõrke punudes võimalus anda oma panus Ukraina heaks. «Meil on mai algusest seal üleval kaks suurt raami,» selgitas Liisi-Reet Reinet. «Päris palju rahvast käib seal võrke punumas.»

Eile pärastlõunalgi olid seal punumisega ametis Eestis elav ukrainlanna Yana Pryharina, tema sõjapõgenikust tädi Nataliia Sementšenko, pensionär Maimu Sõrmus ja muuseumi giid-pedagoog Katrin Välja. Kolm suurt varjevõrku on juba valmis, kaks oli eile pooleli. Muuseumiööl on seal punujad väga oodatud, et aidata Ukrainat.

Tartust kaugemal on tulijatele homme uksed lahti aga näiteks Tõraveres asuval meteoroloogiajaamal.

Ilmamuuseum ootab

Seal saab teha koos asjatundjaga ringkäigu ilmavaatlusväljakul, ilmamuuseumis tutvustatakse mõõtmisseadmeid, mõõtmiste eesmärki ning huvitavaimaid ilmasündmusi ja -rekordeid. Tõravere meteoroloogiajaama külastamiseks tuleb end registreerida keskkonnaagentuuri või ilmateenistuse kodulehel.