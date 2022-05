Puškini kooli õpilased pääsevad kanali äärest uuele staadionile

Möödunud novembris rääkisid Puškini kooli õpetajad, et sportimistingimused on natuke paranenud, kuna kooli juurde loodi seiklusrada, aga muud rajatised on amortiseerunud ning oodatakse pikisilmi, millal algab lubatud spordiväljaku ehitus. Toona oli juba Puškini kooli spordiväljaku projekteerimise ja ehitustööde hange lõppenud ning staadioni valmimist lubas linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson käesoleva aasta juuniks.