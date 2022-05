Kiri ⟩ Mõned monumendid alandavad eestlasi

Vene sõda Ukraina vastu on nüüd siis suurema tähelepanu alla toonud nõukogude sõjamonumendid. Paljud riigid on otsused monumentide teisaldamiseks langetanud ja käes on aeg ka Eestis nende staatus üle vaadata. Tartu linna palve kaitseministeeriumile ja kultuuriministeeriumile Raadil asuv nõukogude sõjamonument ära viia on teretulnud.