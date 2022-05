Volinike kõhkluste kiuste sai Võidu sillast Rahu sild

Võidu sild on nüüd Rahu sild, otsustas linnavolikogu eile.

Võidu silla nime muutmine läks Tartu volikogus eile üllatusteta: kui see idee varakevadel päevakorda kerkis, kõlas kohe, et see võiks saada Rahu sillaks ja nii eile ka sai. Otsust toetas 24 volikogu liiget, vastu oli 17.