Erik Puura: kõrghariduse olukorrast: ainult poolteist hobusepikkust, mida te ootate?

Ülikool seisab paljuski selle peal, et siia on koondunud teadlased ja õppejõud, kellele meeldib õpetada. Kui aga meie andekad noored ei vali enam teadlase ja õppejõu ametit, mõjutab see riigi arengu üht peamist alustala – seda, et Eestis elavad targad inimesed.