Tarmu Kurm: Karlova vahvad agulispaad

Loodetavasti elab see väga sooja vastuvõtu leidnud traditsioon veel kaua. Vastuvõtt on olnud tõesti soe, aga paraku pole karmis põhjamaa kliimas seda mitte alati ilm. Ka tänavune kevad on olnud valdavalt kõle ja vihmane. Külma vastu on muidugi rohtu – ja ma ei pea praegu silmas seda, mida vanarahvas külmarohuks nimetab –, mu mõtted läksid hoopis kohviku kõrval ühele teisele toredale ettevõtmisele ehk saunale.

Seega, miks piirduda järgmistel Karlova päevadel vaid kodukohvikutega. Näiteks Karlovas on kõrvalhoonetesse sisse seatud rohkesti vahvaid saunu. Üldjuhul on need ümber ehitatud vanadest pesuköökidest, mõnel juhul ka garaažidest või teistest hoonetest. Samuti on ehitatud just selleks otstarbeks ka suisa uusi hooneid. Kui omanikud raatsivad oma saunade uksed ühel päeval aastas huvilistele avada, oleks meeldejääv Karlova agulispaade päev sama hästi kui tehtud.