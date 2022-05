«Füüsika puhul miskipärast eeldatakse, et seda annab meesterahvas,» tõdes ka Mart Reiniku kooli loodusteaduste õpetaja Sirle Morozova. Kui keegi tema käest küsib, mis aine õpetaja ta on, ütleb ta alati, et, noh, paku! Eesti keel? Geograafia? Mitte kunagi ei arva keegi, et tema õpetab füüsikat.