Kondiitritööstus Pagarini pidi viimastel aastatel rinda pistma erinevate koroonaaja probleemide ja takistustega, kuid nüüdseks on need lahendatud. Kasvanud on tootmismaht ning leitud on uusi turge. Tootmismahtude kasvuga suureneb ka vajadus lisatööjõu järele Lähikuudel on plaanis suurendada kollektiivi kolmandiku võrra.