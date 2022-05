4. LUGU. HARKIV ⟩ Tatjana Panasiuki meelest ei ole ukrainlased valmis veel Eestisse kiinduma

Tatjana kodutänav on neljarealine, suundub idast läände, kesklinna poole. Selle ääres seisavad üheksakorruselised majad, igaühel viis trepikoda. Tatjana korter on kolmandal, kõik aknad lõuna poole. «Oi, meil on palav korter,» õhkab ta.