Lõssõtšansk asub Luhanskist 115 kilomeetri kaugusel. Sealt piirkonnast tuleb sõjateateid iga päev. Anna Vjaznikova (33) on pärit just Lõssõtšanskist. Ta on ajakirjanik kohalikus tele- ja raadiokompaniis АКЦЕНТ, see on väike meediakanal, kus tööd jätkub kahele ajakirjanikule ja kahele operaatorile. Vahendavad kultuuriuudiseid ja lahkavad sotsiaalteemasid.