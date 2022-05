Lapsevanema hämming: miks kool küsib lõpuaktuse eest raha?

Üks variant on naasta koroonaeelse tava juurde, kus aktus on tervele lennule koos Vanemuise kontserdimajas, aga väikese tasu eest, teine on teha see koolis tasuta, aga igale klassile oma aktus. Kui aulas on 400 inimest, on see puupüsti täis ja pole ruumi hingata, näitab senine kogemus.