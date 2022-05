Sõda ja heitlik turg kärbivad köögivilja väetamist

Grüne Fee kasvuhoones hoolitses kolmapäeval kurkide eest Regina Fedorenko, ent kas talle ning ta kolleegidele tööd jätkub ka näiteks aasta pärast, seda otsustab ennekõike tarbija, kes on Eestis väga hinnatundlik.

Tänavune kevad on suureks katsumuseks paljudele taimekasvatajatele, kes lisaks jahedale temperatuurile peavad toime tulema iga päev kallinevate hindadega, et elada ise ära, aga jääda ka tarbijale taskukohaseks. Nii on kasvanud näiteks väetiste, pakkematerjalide, taimekaitsevahendite ja seemnete hinnad.