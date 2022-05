Pärtel Piirimäe: Rahu või Riia sild?

Toetasin volikogu liikmena Võidu silla ümbernimetamise algatust, et lõpetada sovetlike ajaloomüütide jõustamine Tartu avalikus ruumis. Ma ei osanud karta, et protsessi tulemuseks võib olla ühe abstraktse, loosungliku ja kontekstist sõltuva tähendusega nime asendamine teise samasugusega. Pärast kiirustades korraldatud «nimekonkurssi» on linnavalitsus esitanud volikogule ettepaneku nimetada Võidu sild Rahu sillaks. Mõelgem siiski veel kord rahulikult järele, enne kui kiiduväärt algatuse algse eesmärgi rabistades ära nullime.