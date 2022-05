Erje Mettas: sularahateenus koondub kaubandusse

Kuigi sularahaautomaatide hulk on aastatega vähenenud, hindavad ligi pooled Eesti inimesed, et viimasel kolmel aastal ei ole sularaha kättesaadavus muutunud, selgus Eesti Panga eelmisel aastal tellitud maksekäitumise uuringust. 13 protsenti vastanuist leidis, et sularaha kättesaadavus on paranenud, ja 21 protsenti arvas, et see on halvenenud.