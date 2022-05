Muusik kirjutas seiklusjutule järje

Mõlema raamatu peategelased on kaks Vormsi taksi, kes on hakanud detektiiviks. Nad satuvad ohtlikesse ja keerulistesse olukordadesse, kuid tulevad nendest edukalt välja. Neil on nutti ja hea nina.

Autori sõnul on ta raamatu kirjutanud nii nooremale kui ka vanemale lugejale. Ta soovib takside Teravsilma ja Kõvakäpa tegevust kirjeldades näidata, mis on hea ja mis on kuri, ning ühtlasi tutvustada pisut Eesti ajalugu. Huumorit ei ole ta vaka all hoidnud.