Ukraina suurim klassikalise muusika festival jõuab Tartusse.

Kultuuripartnerluse sihtasutuse juhi Meelis Kubitsa sõnul on Odessa Classicsi võõrustamine Eestis vähim, mida praeguses olukorras teha on võimalik. «Odessa Classics on Eestis hästi teada kaubamärk juba selle asutamisest 2015. aastal, sellel suurepärasel festivalil on käinud kümned meie kaasmaalased ja esinenud mitmed nimekad muusikud. Meile on oluline, et saame festivali ajal külalistele näidata mitmeid esinemispaiku ja jõuda ka Tartu publiku ette,» rääkis Kubits.