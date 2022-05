Kuigi kevad on teinud esialgu veel peaproovi ja eesriie on täieliku elamuste pakkumise eest iga hetk tõusmas, ootab oma etteastet juba ka suvi. Teatrid on teada andnud oma suvelavastused, millest mõnedki tulevad publiku ette meie linnas ja selle lähemas või kaugemas ümbruses ning mõnda neist on juba eelmisel suvel mängitud.