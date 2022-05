Asfalt sai värvitud punaseks selleks, et tänaval oleks ohutum liigelda. Mitte et seal enne ohtlik oleks olnud, aga punane värv juhib jalgratturite, autojuhtide ja jalakäijate tähelepanu liiklemisele ning muudab hoovist väljasõidu kõikidele liiklejatele turvalisemaks.

Eraldi tööna linnavalitsus seda ei tellinud, vaid see oli osa suurest projektist, millega tervet tänavat uuendati. Oa tänava rekonstrueerimist projekteerinud maastikuarhitektid otsustasid, et võiks seal väljasõidud seesuguselt tähistada, ning meilegi sobis see mõte. Tegemist on Tartus uue nähtusega ja praegu pole veel teada, kas millalgi mujale ka selliseid teekattemärgistusi lisandub.