Minek! Suurõppus Siil lükkas edasi lõputöö kirjutamise

«Mul on pooleli lõputöö vormistamine, jätsin selle õppuste ajaks sinnapaika,» rääkis ta. Suures osas on lõputöö õnneks valmis. «Õppustelt saan koju 29. mail, lõputöö kaitsmine on 30. mail,» lausus Mühls. Läheb küll kiireks, kuid seersant Mühlsi see ei kohuta. «Riigikaitse on samuti tähtis,» ütles ta.