Kadri Paas: riigikogulased, ka teie valijad tahaksid eluga pääseda

Riigikogu on viimastel kuudel teinud usinalt tööd. Vastu on võetud avaldusi Ukraina toetuseks, Eesti seisukohtade levitamiseks ja Kremli peremehe psühhopaatilise sõja hukkamõistmiseks. Sõja alguses oli siit- ja sealtpoolt kuulda ettepanekuid, et NATO peaks sulgema Ukraina õhuruumi. Õhuruumi sulgemise õhin läks siiski kiiresti üle, sest selle elluviimine tähendanuks NATO riikide otsemaid sõtta astumist ja sattumist. Eesti kontekstis tähendanuks see venelaste raketirahet Ämari lennubaasile, Tapale ja Võrule. Algatuseks.