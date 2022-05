Vanast kutsekoolist leiti sadakond sõjasümbolitega mälestustahvlit

Kuivõrd varasemate aastate praktika on näidanud, et selliseid plakateid kasutatakse 9. mai tähistamiseks Kallaste linnas sõjas hukkunute mälestusmärkide juures, võttis politsei need võimalike provokatsioonide ja konfliktide vältimiseks hoiule ning tuvastab nüüd nende päritolu ja omanikku, selgitas Lõuna prefektuuri piirkonnapolitseinik Kaupo Sirel.