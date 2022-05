Liivi Varul ja Helena Kaldre: ajalooliste Tartu linnakindlustiste andmed tehakse korda

Tartu linnakindlustised koosnevad keskaegset linna ümbritsenud linnamüürist, selle hilisematest täiendustest ja uusajal linna kaitseks rajatud muldkindlustistest. Aegade jooksul on linnakindlustisi täiendatud, kuid näiteks sõdade ajal ka lõhutud. Suur osa kindlustistest hävis 1775. aasta suures tulekahjus. Linnamüüri lagunemisel on oma roll ka linlastel, kes kasutasid linnamüüri kive ehitusmaterjalina, kuni see 1825. aastal keiser Nikolai I ukaasiga keelustati.

Tartu linnakindlustised asuvad ligi 50 hektari suurusel maa-alal. Keskaegse linnamüüri säilinud osi on näha botaanikaaias ning Tartu Uue Teatri taga. Uusaegsetest ehitistest on vaadeldavad vaid Toomemäel ja botaanikaaias asuvad bastionid, ent maa all on säilinud veel hulgaliselt linnakindlustistega seotud rajatisi ja arheoloogilist kultuurkihti.