Berk Vaher: akadeemilise hulkurluse kaitseks

Nii näiteks jõudis läinud nädalal meediasse uudis, et haridus- ja teadusministeeriumis on valminud seaduseelnõu, mis piirab nii korraga kahes õppekavas tasuta õppimist, erialavahetust kui teise kõrghariduse omandamist. Samuti on plaanis kärpida tudengite võimalusi võtta erinevatest loengukursustest proove, et paremini mõista, kus neil on tolku ja püsivust osalema jääda. Nii üritatakse justkui luua rohkem kohti kõrgkoolidesse astujatele – aga tegelikkuses jätkub rangelt raamistatud usinuse fetišeerimine ja otsingualtima valdkonnaülese erudeerituse väljajuurimine.