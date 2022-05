Rootslastel ja norrakatel on kombeks öelda, et ei ole halba ilma, on vaid valed riided. Sama loosungiga sai eile alguse õuesõppenädal, mille jooksul teevad 138 kooli õpilased üle Eesti õppetööd osalt või täienisti õues. Algatuse eesmärk on muuta õuesõpe tavaliseks koolipäeva osaks.