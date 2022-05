Autovabaduse aegu tuleb Poe ja Munga otsa sebra

Ruumiloomeosakonna juhataja Tõnis Arjus ütles, et autovabaduse puiestee projekti käigus tegeleb linn sellega, kuidas Vabaduse puiestee võiks tulevikus välja näha: sõidutee kitsam, kõnnitee ja inimeste olemise ala laiem. Ja et mugavalt jõe äärde saada, on plaanis sebrad. «See on praegu mõeldud autovabaduse puiestee osana. Sügisel on kaalumise koht, kas me suudame teha ka püsivad ülekäigurajad jõe äärde,» sõnas Arjus.