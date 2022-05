Korvpallimeeskond puhkab finaali eel keha ja vaimu

1940. aastal loodud Tartu ülikooli korvpallimeeskond on erinevate nimede all võitnud kokku seitse Eesti meistri tiitlit. Neist esimene pärineb 2000. aastast, mil Tartu ülikool / SK Delta nime all oldi üle BV Kalev Tallinnast, viimane võit on ette näidata 2015. aastast, kui nime Tartu üli­kool/Rock all seljatati BC Kalev/Cramo.