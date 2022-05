FOTOD ⟩ Lennundusmuuseum sai endale pankrotistunud Estonian Airi teraslinnu

Lennuki mark on Saab 340A, mis oli algselt loodud reisilennukiks, kuid ümberehituse käigus mugavdati see kaubaveoks. «Esmalt oli see kasutusel Estonian Airis, seejärel läks selle omandus üle aktsiaseltsile Airest, kelle juures oli lennuk ka kasutuses, kuid nüüd sai lennuki aeg läbi,» rääkis lennundusmuuseumi juhataja Mati Meos.

Muuseumile tegi Airest ise ettepaneku, et võiks päästa nüüdseks lennuvõimetu masina täielikust surmast ja seda Langel deponeerida. Taoline pakkumine tuli Meose sõnul muuseumile toreda üllatusena. Vähemalt viis aastat on see lennumasin Langel eksponaadina kirjas, mis aga ei välista, et tulevikus saab muuseum selle endale püsinäitusele jätta.