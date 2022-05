Kambja vallavalitsus ootab elanike tagasisidet üldplaneeringu ja keskkonnamõju aruande kohta

Üldplaneering koostatakse terve Kambja valla haldusterritooriumil ühtlase ja tervikliku arengu saavutamise suunamiseks 15 aasta perspektiivis. Uus üldplaneering muudab kõige rohkem endise Ülenurme valla territooriumil kehtivat üldplaneeringut. Ühe suurema muudatusena kavandatakse vähem arendusalasid. Teine suurem muudatus on, et tehakse ettepanek olemasolevate külade ja alevike lahkmejoonte muutmiseks ning uue küla moodustamiseks. Samuti on üldplaneeringuga muudetud ehitustingimuste määramise aluseid.