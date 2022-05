Vambola Tiik: sillaületuse festival

Mis asi see rahu õieti on? Minu jaoks on see seisak, stagnatsioon, enesepettus ja propelleriga mehikese sõnakasutus pärast järjekordset käkki! Võit ainult võit!

Teine Tartu sillajant on seotud Sõpruse sillaga. Nimelt tahetakse sõiduradasid vähendada, st laiendada jalgratturite ja jalgsi liikujate võimalusi. Tehke seda, aga mitte autoradade arvelt. Mulle tundub, et kõik idee autorid elavad justkui jõe paremal poolel ja ei tunneta vasakul pool elavate (Annelinnas elab kolmandik Tartu elanikkonnast) vajadust seda jõge ületada. Kui paremal pool elavatel pole piisavalt mugav Eedenisse kõndida, siis vasakul pool elavad on tänulikud, et üldse üle jõe pääsevad.