Esimest korda peeti Eestis emadepäeva hoopis augustis

Enamasti on need kirjeldused tuginenud Mäelo enda kirja pandud meenutustele. Kirja on pandud seejuures, et see tähistamine sündis suvel, aga alati jääb mainimata, millal siis täpsemalt.

See küsimus tõusetus uuesti hiljuti, kui kauane õpetaja Aime-Laine Kahk tegi ettevalmistusi, et väärikalt meeles pidada saja aasta möödumist emadepäeva esmatähistamisest Eestis. Ilmus lehelugu ja oli koosviibimine Uderna kooli juures mai teisel pühapäeval.

Lehenupp toob selgust

Nüüd aga on ajaloolase Ken Irdi leidlikkus aidanud kuupäeva küsimuses selgust saada. Nimelt avastas Ird, kes on õpetaja Kahki lapselaps, omaaegsest ajalehest Kaja sõnumi esimesest emadepäeva pidamisest ja kirjas on ka, et see ettevõtmine oli 13. augustil.

«Uderna üli- ja keskkooli õpilaskonnas on alati valitsenud sõbralikkus igas ettevõttes,» kirjutas leht. «Selle tõttu loodeti valmis saavat tänavu suvel esimese «Emade päevaga», mille siht oleks vahekorra loomine kõikide emadega. Ühes «Emade päeva» korraldusega oli ka osal üliõpilastel tahe luua kindlaid suhteid haritlaste vahel, milleks kõige paremaid tagajärgi annaks Uderna noorsooseltsi ellukutsumine.» Lehenupus, mille autoriks on märgitud «–m.», on 19. augusti numbris kirjas, et 6. augustil peeti üldine koosolek, kus võeti vastu emadepäeva «üldised korraldused, millede järele ka 13. aug. «Emade päev» ära peeti.

Kirjas on, et päevakohaste kõnedega esinesid üliõpilased Helmi Pett (tulevane kirjanik Mäelo) ja Eduard Kubjas. Märgitud on, et päevakorras olid ka laste ehk nooremate deklamatsioonid emadele.

13. augustil 1922 peeti Eestis esimest emade­päeva.

Järgmisel suvel peeti emadepäeva 3. juunil juba üle-eestilisena ja aastal 1928 kinnistus tava pidada emadepäeva mai teisel pühapäeval. Eeskujuks on siin Ameerika Ühendriigid, kus emadepäeva esimest korda tähistati aastal 1908. Mai teine pühapäev on emadepäev mitmekümnes riigis.

Äratundmine

Helmi Mäelo on meenutanud, et arusaamine emaarmastuse suurusest ja ohvrimeelsusest oma laste heaks saabus talle ühel maikuu pühapäeval 1921. aastal, kui ta üliõpilasena käis Soomes Viiburi tütarlaste lütseumi aktusel, kus austati emasid, kellel on palju lapsi.