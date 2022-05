Minivollel selgusid Lõuna-Eesti parimad väikesed võrkpallurid

Võistlusel osalesid 1.–3. klassi Tartu-, Võru- ja Jõgevamaa lapsed. «Minivolle on hea viis tutvustada noortele võrkpalli kui spordiala. Minivolle on tavalisest võrkpallist lihtsam, kuna kasutatakse lihtsamini õpitavat ülaltsöötu. Reeglid saavad ka kohapeal kiiresti selgeks ja muus osas on mäng võrkpalliga väga sarnane,» ütles ürituse korraldaja, Lõunakeskuse turundusjuht Piret Vapajeva.