Lood sellest, kuidas jõuab loomariik äriilma

«Aga millest on tehtud karupüksid?» küsib Berni Valge seepeale vastu ning vastab ise: «Loomulikult lambavillast.» Et nooremad inimesed ei teagi, mis asjad need karupüksid on, tekib ka palju segadust ja seletamist. «Mõni ei ole eluski sukapükse kandnud, karupükstest rääkimata,» selgitas Valge. Kuid mälestus sügelema ja higistama ajavatest karupükstest ajendas teda firmat ristima just selle nimega.