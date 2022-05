Biomeedikumi segakoor tähistab täna suurejoonelise kontserdiga juubelit

Biomeedikumi segakoori dirigent Liisa Rahusoo ütles, et kontsert «Laula, kui saad» võtab kokku koori 11 tegevusaastat. «Selle aja sisse on mahtunud meie enda kontserte, laulupidusid ja erinevatele heliloojatele pühendatud laulupäevasid, Koorivisioon ning Tuljaku konkurss. Kontsert on pühendatud nii meile endile kui ka kõigile neile, kes selle aja jooksul meid kuulajatena saalist rõõmustanud on,» selgitas Rahusoo.

Kontserdil kõlavad teiste seas Cyrillus Kreek, Veljo Tormis, Pärt Uusberg, Kadri Voorand, Liisa Rahusoo enda tehtud seaded ning unelaul ka ukraina helilooja Alexander Koshetzilt.

Rahusoo selgitas, et kontserdi pealkirjas on «10+1» seetõttu, et koroonapandeemia tõttu on paljud esinemised mitu aastat ära jäänud. Nii jäi ka mullu ära 10. sünnipäeva kontsert, mida peetakse nüüd.

Küll aga on Rahusoo sõnutsi saadud see aasta juba väga palju lavale astuda. «Sügisel alustasime kohe Koorivisiooniga, mis oli meie koori jaoks esimene ülesastumine konkursiformaadis. Veebruaris osalesime Tuljaku konkursil, kus pälvisime vabas kategoorias 3. koha» lausus ta.

Liisa Rahusoo sõnas, et segakoor on oma sünnipäevakontserti pikalt ootanud. «Meil kõigil on suur rõõm, et saame lõpuks oma sünnipäeva kontserdiga tähistada. Ootusärevus ja laulurõõm on väga suured!»