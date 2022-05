GALERII ⟩ Kevadlaadal käib kauplemine huntide luude ja mullivahvlitega

Traditsioonilisel kevadlaadal on müügil rikkalik valik istikuid, taimi ja kevadisi aiakaupu. Mõistagi ei puudu laadalt ka käsitöömeistrid oma laia kaubavalikuga, alates mööblist ja keraamikast kuni mänguasjadeni.

Suu saavad laadalised magusaks mitut moodi, sest harjumuspärase suhkruvati ja halvaa kõrval pakutakse seal ka maavälise väljanägemisega mullivahvlit. «Need vahvlirauad on tellitud suurelt köögitehnika müüjalt, aga mida vahvlid sisaldavad, see jäägu meie endi teada, muidu varastab mõni meie retsepti ära,» rääkis Härra Mullvahvli peremees Romero Tamre. Ent paljastas siiski, et vahvlitele annab huvitava välimuse värvaine.